Lanazione.it - Quattro chef valdarnesi a Sanremo: tutte donne alla guida delle cucine

Leggi su Lanazione.it

Valdarno (Arezzo), 8 febbraio 2025 – Ladyprotagoniste a Casa2025. La città ligure, come ogni anno, si prepara ad accogliere, oltre ai grandi nomi della musica italiana, anche l’eccellenza gastronomica del nostro Paese. Un nutrito team del Comparto Ladydella Federazione Italiana Cuochi della Toscana sarà infatti protagonista nella “Cucina di Casa” durante il Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio. Tra le 14 professioniste selezionate, provenienti dalle sette associazioni provinciali toscane, spiccanorappresentanti dell’Associazione Cuochi Valdarno, pronte a portare in riviera la loro esperienza e il loro talento culinario. Tra le partecipantitroviamo Franca Cilibrizzi, volto noto della ristorazione locale e proprietaria dell’Osteria di Rendola di Montevarchi.