Quando torna Che Dio Ci Aiuti | c’è la data Rai

A febbraio, il palinsesto di Rai 1 subirà una significativa modifica. I fan si preparano ad accogliere il ritorno di Suor Angela.La serie televisiva “Un Passo dal Cielo”, che ha incantato il pubblico con le sue storie ambientate nelle incantevoli Dolomiti, si prepara a concludere la sua ottava stagione. L’ultimo episodio andrà in onda il 20 febbraio, segnando la fine di un’era per i fan della serie, mentre al suo posto, il 27 febbraio, tornerà “Che Dio ci”, una delle fiction più amate della televisione italiana.“Un Passo dal Cielo” ha saputo conquistare il cuore degli spettatori grazie ai suoi affascinanti scenari montani e alle storie di vita che affrontano temi universali come l’amore, l’amicizia e la lotta contro le avversità. Con protagonisti come Daniele Liotti nei panni di Pietro, il guardaparco, e un cast di supporto di talento, la serie ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico per molte stagioni.