Oasport.it - Quando parte Mattia Casse nella discesa dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

si presenterà con voglia di rivalsa allalibera dei2025 di sci alpino, che si disputerà domenica 9 febbraio (ore 11.30) sulle nevi di Saalbach (Austria). L’azzurro ha infatti commesso degli errori durante il superG e punta a un pronto riscattodisciplina veloce per eccellenza, con cui si chiuderà la prima settimana di questa rassegna iridata.L’azzurro, che in stagione è riuscito a vincere il superG della Val Gardena, ha tutte le carte in regola per stupire e potrà anche sfruttare al meglio ilnumero 1: sarà proprio il nostro portacolori ad aprire l’evento, beneficiando della pista in perfette condizioni e con la possibilità di fissare l’asticella in vista delle discese degli avversari.gara femminile quel numero ha portato fortuna alla statunitense Breezy Johnson, capace di vincere dopo essere scattata per prima dal cancelletto dinza.