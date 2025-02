Oasport.it - Quando parte Dominik Paris nella discesa dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

si presenterà con grandi ambizioni allalibera dei2025 di sci alpino, in programma domenica 9 febbraio (ore 11.30) a Saalbach. L’azzurro cercherà il grande colpo ad effetto sulle nevi austriache: su una pista scorrevole potrebbe puntare a un risultato di rilievo dopo un superG un po’ sottotono, ma il nostro portacolori non è stato fortunatissimo con il sorteggio.L’azzurro ha infatti ricevuto in dote ilnumero 12: poteva pescare tra il 6 e il 15 visto che si trovatop-10 della WCSL, ma purtroppo la buona sorte non ci ha visto benissimo e ha così messo il fuoriclasse altoatesino in una posizione scomoda.si presenterà dunque al cancelletto dinza alle ore 11.55 e 20 secondi: i pettorali tra 1 e 5 partiranno a intervalli di 2’10” uno dall’altro, mentre dal 6 al 15 procederanno con distacchi di 2’40”.