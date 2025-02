Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa femminile Mondiali Saalbach, startlist, streaming

Leggi su Oasport.it

Nella giornata odierna va in scena laliberadei2025 di sci. Sulle nevi di(Austria) si disputa una delle gare più importanti di questa rassegna iridata: inizia il fine settimana riservato alla grande velocità sia al maschile che al, con le due discese libere.LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA PROVA DIMASCHILE DALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DELLADEIDI SCIDALLE 11.30L’Italia vuole sognare in grande con Sofia Ga e Federica Brignone, tra le grandi favorite della vigilia per la conquista delle medaglie e per la vittoria. La valdostana ha aperto il suo Mondiale con l’argento in superG Attenzione anche a Nicol Delago e Laura Pirovano, che possono ambire al risultato ad effetto, specialmente la prima su questa pista ha un certo feeling.