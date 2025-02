Oasport.it - Quando corre Marcell Jacobs stasera a New York: orario, canale tv, streaming, avversari

Leggi su Oasport.it

Oggi sabato 8 febbraio va in scena la sesta tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Si preannuncia grande spettacolo a New(USA) e l’Italia attende la seconda uscita stagionale di: dopo il debutto sottotono di sei giorni fa a Boston, il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 cercherà un pronto riscatto nella Grande Mela, doverà i 60 metri in programma alle ore 22.22 italiane (finale secca, non sono previste le batterie).LA DIRETTA LIVE DEL WORLD INDOOR TOUR DI ATLETICA CONDALLE 22.00Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore vuole lasciarsi alle spalle l’opaca prestazione dell’esordio (6.69 nel turno preliminare e 6.63 nell’atto conclusivo, a cui venne ammesso da ripescato). Il velocista lombardo deve assolutamente compiere un passo in avantimanca meno di un mese agli Europei Indoor, previsti ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo.