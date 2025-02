Fanpage.it - Quali statali avranno un nuovo aumento di stipendio da 50 euro e da quando: le novità in busta paga

Leggi su Fanpage.it

I lavoratoridelle Funzioni centrali hanno da poco visto il rinnovo del contratto collettivo, con unda 165lordi al mese in media. Ora, con undelle indennità, per alcuni di loro ne arriveranno altri 50. Intanto, il ministero del Lavoro studia una misura per permettere anche ai dipendenti pubblici di ricevere un anticipo del Tfr.