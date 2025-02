Terzotemponapoli.com - Quagliarella: “Napoli è casa mia. Udine lo è diventata”

Fabio, ex attaccante dise tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante ha ricordato i tempi in maglia azzurra e con i friulani. Poi ha parlato della stagione della squadra di Conte e del calciomercato appena concluso. Di seguito quanto scrive il quotidiano a riguardo.: “Conte è il top player del”Così l’ex attaccante dise e Napol: “Ho vinto due volte il premio per il gol dell’anno ed entrambe le avevo segnate al. Ci sono ricordi, sentimenti,mia.lo è. Campionato? Nessuno si aspettava uno scivolone così dell’Inter. Per me è un incidente, la forza dei nerazzurri è indiscutibile. Ma psicologicamente cambia. Conte è il top player del. Ora li starà martellando: sa bene che il campionato è ancora lungo, con 45 punti in palio cosa volete che sia +3? Però è sempre meglio averli in più.