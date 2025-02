Quotidiano.net - Putin arruola 100 mila uomini: Zelensky avverte l'Europa sul rischio guerra

Leggi su Quotidiano.net

Vladimirstando nel suo esercito altri 100, secondo fonti di intelligence, tradendo così la sua vera intenzione, che non è trattare la pace ma prolungare la. E non solo contro l'Ucraina. Dunque, i Paesi europei dovrebbero reagire, e aumentare, fra l'altro, la propria spesa per la difesa. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr, il quale ha rivelato che per la prima volta è in visita a Kiev, per esprimere il sostegno della Nato, il presidente del Comitato Militare della Nato, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Lo scrivono i media ucraini. "non si sta preparando per i negoziati, non per la pace, ma per la continuazione della. E non solo contro di noi, contro l'Ucraina. Ora stanno aumentando il loro esercito di oltre 100soldati.