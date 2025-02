Cataniatoday.it - Pusher fermato da una pattuglia aggredisce un agente e scappa, arrestato dopo una breve fuga

Leggi su Cataniatoday.it

La polizia haun catanese di 31 anni, noto spacciatore del quartiere San Giorgio, beccato dagli agenti in auto, con la droga nascosta negli slip. In virtù del suo lungo curriculum criminale in materia di stupefacenti, gli agenti della squadra volanti della questura l’hanno riconosciuto.