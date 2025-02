Purtroppo è lui Scomparso da due mesi la terribile scoperta su Rudy | dove è stato trovato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Epilogo tragico sulla scomparsa di, l’uomo di 54 anni che non era piùvisto dal 7 dicembre scorso. Dopo duedi ricerche, il suo cadavere èindividuato e recuperato. Si è atteso qualche ora prima della conferma ufficiale, poi la famiglia ha saputo dalle autorità competenti che quel corpo rinvenuto apparteneva proprio al loro congiunto.Della scomparsa dine aveva parlato anche Federica Sciarelli nella trasmissione Chi l’ha visto?, infatti il 18 dicembre si erano presentate in studio le figlie di, che cercavano disperatamente di ritrovare vivo il papà. Era intervenuto anche il fratello del 54enne, che era ovviamente molto preoccupato.Leggi anche: “è lei”. La tragicasu Santa: sparita da giorni,l’hanno trovataScomparsaCavazza:morto dopo duedi ricercheLa scomparsa diCavazza, originario di Roma, aveva allarmato tutti col fratello che aveva dichiarato a Chi l’ha visto?: “Un padre di cinque figli e con cinque nipoti, può andarsene via senza scarpe e senza calze, senza documenti e senza telefono?”.