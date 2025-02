Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. Era scomparso da mesi, è arrivata la terribile notizia: il ritrovamento

Epilogo drammatico per la scomparsa di Rudy, un uomo di 54 anni che non era stato avvistato dal 7 dicembre scorso. Dopo duedi intense ricerche, il suo corpo è statoritrovato e recuperato. È stata necessaria qualche ora prima di ricevere la conferma ufficiale, ma alla fine la famiglia ha appreso dalle autorità competenti che il cadavere apparteneva al loro caro.La vicenda di Rudy era stata discussa anche da Federica Sciarelli nella trasmissione “Chi l’ha visto?”. Il 18 dicembre, le sue figlie erano state ospiti in studio, alla ricerca disperata del padre. Presente anche il fratello, visibilmente angosciato per la situazione.Leggi anche: Emanuele precipita e muore a 23 anni: svolta nelle indagini, ci sono due indagatiLa scomparsa di Rudy Cavazza, originario di Roma, aveva suscitato grande preoccupazione, con il fratello che, intervenendo a Chi l’ha visto?, aveva dichiarato: “Un padre di cinque figli e con cinque nipoti può davvero sparire senza scarpe, senza documenti e senza telefono?”.