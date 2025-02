Fifaultimateteam.it - PSN Server Down 8 Febbraio Manutenzione In Atto Per Ripristinare Il Servizio Su PS5 & PS4

del PlayStation Network sonooggi sabato 8. Al momento i servizi di PS5 e di PS4 non possono essere utilizzati.Sony, tramite la pagina ufficiale del PlayStation Network, ha comunicato che ci sono dei disservizi che impediscono alcune delle principali funzionalità della piattaforma.Tra i vari servizi che abitualmente sono disponibili al momento non è possibile effettuare il login, creare nuovi profili ed avviare i giochi. I tecnici di Sony sono al lavoro per poterilnel minor tempo possibile.Intanto dai social le critiche dei possessori di PS5 e PS4 non sono mancate, il dische ormai dura da quasi due ore ha fperdere la pazienza soprattutto ai possessori di EA Sports FC 25, Fortnite e Call Of Duty.La PlayStation Network (PSN) è unonline offerto da Sony Interactive Entertainment per le console PlayStation.