Imiglioridififa.com - PSN Offline: Problemi di Connessione, ecco cosa sta succedendo

Leggi su Imiglioridififa.com

Vi informiamo che il PlayStation Network (PSN) è attualmente, causandosignificativi per milioni di utenti in tutto il mondo, compresa l’Italia. Questo evento sta influenzando tutti i servizi offerti da PSN, inclusi:Gestione degli accountGaming e funzionalità socialPlayStation VideoPlayStation StorePlayStation Directsta?L’interruzione del servizio è iniziata nella serata del 7 febbraio 2025, con segnalazioni di utenti che non riuscivano ad accedere ai loro account, a giocare online, fare acquisti nello store o utilizzare funzioni social sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5. Il problema è globalmente diffuso, con la pagina ufficiale dello stato di PSN che conferma che tutti i servizi “stanno riscontrando”.We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.