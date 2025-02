Anteprima24.it - Provincia di Benevento, visita del Comandante della Legione a Cerreto e Pietrelcina

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata del 07.02.2025, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala,Carabinieri “Campania”, ha fattoalla Compagnia Carabinieri diSannita e alla Stazione Carabinieri di. Durante l’incontro a, il Generale ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dai militari nella tutelasicurezza dei cittadini. Presenti allaanche il Cappellano Militare Don Salvatore Varavallo e il personale delle Stazioni Carabinieri dipendentiCompagnia.Nel suo intervento, l’alto Ufficiale ha sottolineato l’importanza delle caserme nei piccoli comuni, riconoscendole come un solido punto di riferimento per la popolazione e simbolopresenza dello Stato. Ha inoltre salutato i membri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle sezioni di Telese Terme e San Salvatore Telesino, evidenziando il valoreloro testimonianza nel tramandare i principi e le tradizioni dell’Arma.