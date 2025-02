Lanazione.it - Proroga di Geal al 2027. La sinistra contro l’accordo

"Un voto bipartisan inconcepibile, una azione sciagurata di autolesionismo": ecco come Eugenio Baronti, responsabile Ambiente diItaliana in Regione Toscana, definisce la scelta del Pd di votare in commissione la proposta di legge della Lega chedi due anni la scadenza della gestione del servizio idrico di Lucca a, che è in scadenza a dicembre di quest’anno. "Posso capire la grande soddisfazione, soprattutto dei soci privati di, che si vedono allungare di due anni profitti certi e sicuri – scrive Baronti – arrivo perfino a capire la smodata soddisfazione del consigliere leghista Baldini che ripropone con fervore il vecchio cavallo di battaglia populista dei settori più conservatori lucchesi affermando che: ‘lariafferma l’autonomia lucchese del servizio di gestione dell’acqua lucchese‘.