Pronto è il dentista di Nordio? Così Il Fatto Quotidiano provò a incastrare il ministro | ma era un omonimo

Leggi su Open.online

Ildella Giustizia Carlo. Undi Padova, Gian Antonio Favero. I giornalisti del. Sono i protagonisti di una vicenda grottesca che finirà ora nelle aule di tribunale. Tutto comincia, per lo meno pubblicamente, il 20 settembre scorso, quando Ilpubblica la notizia che Favero, condannato per abuso d’ufficio, potrà chiedere la cancellazione della sentenza grazie all’abolizione di quel reato voluta proprio da parte die del governo Meloni. C’è però un ante, si scopre ora, che ha portato a una comunicazione di notizia di reato (Cnr) nei confronti deldi Marco Travaglio. È partita dagli uffici della Polizia Penitenziaria ed è arrivata alla procura di Roma, racconta oggi Il Giornale in un articolo a firma di Luca Fazzo. Ilha scritto che Favero «ora può ringraziare lo storico paziente e amico per l’insperato regalo che gli permette di ripulirsi la fedina penale».