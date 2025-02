Ilveggente.it - Pronostico Venezia-Roma: l’ultima vittoria risale al secolo scorso

è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.È terminata a San Siro contro il Milan l’avventura dellain Coppa Italia, con tanto di complimenti e saluti cavallereschi da parte dei due tecnici, Claudio Ranieri e Sergio Conceiçao. I giallorossi in settimana hanno dovuto fare i conti con la voglia di “vendetta” dell’ex Abraham (doppietta) e, dopo aver accorciato le distanze con Dovbyk, con il primo gol “italiano” del talento portoghese Joao Felix, al debutto in rossonero (3-1).al(Ansa) – Ilveggente.itNon una prestazione completamente da buttare per unacapace di farsi viva più volte davanti alla porta di Maignan, ma nel complesso il Diavolo ha dimostrato di avere qualcosa in più e di meritare la qualificazione.