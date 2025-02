Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid: umori opposti e difesa rimaneggiata

è una partita della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Per la gioia degli appassionati di calcio spagnolo (e non solo) questo derby madrileno non poteva capitare in un momento migliore. L’attuale classifica, infatti, parla chiaro:49 punti,48, rispettivamente al primo e al secondo posto. Appena un punto separa le due squadre capitoline, che devono comunque guardarsi le spalle dal Barcellona: i blaugrana sono dietro – a 4 dai Blancos e a -3 dai Colchoneros – ma ancora protagoniste principali di una corsa al titolo che quest’anno sembra più equilibrata ed incerta che mai.: derby d’alta quota al “Bernabeu” (Ansa) – Ilveggente.