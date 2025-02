Ilveggente.it - Pronostico Las Palmas-Villarreal: annuncio choc in settimana

Leggi su Ilveggente.it

Lasè una partita della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.terribile in casa Las, per via dell’arrivato dal capitano della squadra: Rodriguez, infatti, dopo alcune voci uscite fuori nei giorni precedenti, ha deciso di convocate i giornalisti e spiegare quello che stava succedendo. Non senza polemica, visto che non ha permesso a nessuno di fare domande: “Dopo degli esami i medici mi hanno detto che il tumore è tornato. Devo fermarmi e riprendere la chemioterapia“. Parole fortissime, che hanno sicuramente toccato nell’animo i compagni, che scenderanno in campo contro ilcon un motivo in più per fare bene.Lasin(Lapresse) – Ilveggente.