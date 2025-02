Ilveggente.it - Pronostico Brighton-Chelsea: emozioni à gogo anche in FA Cup

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per il quarto turno di FA Cup e si gioca sabato alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e.Per effetto del sorteggio integrale non sono rari in FA Cup gli scontri tra club di Premier League nei primi turni della manifestazione. In questa tornata suscita particolare interesse questo, due squadre che in campionato stanno lottando per obiettivi diversi ma che potrebbero approfittare della coppa nazionale per ritrovare lo smalto perduto in vista dei prossimi impegni.in FA Cup (Ansa) – Ilveggente.itDiscorso che riguarda in particolar modo i Blues di Enzo Maresca, reduci da un periodo complicato. Dopo 4 gare senza vittorie a cavallo tra dicembre e gennaio, i londinesi si sono risollevati grazie ai due successi casalinghi con Wolverhampton e West Ham (in mezzo la sconfitta all’Etihad Stadium contro il Man City).