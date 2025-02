Ilrestodelcarlino.it - Promozione, tre anticipi di fuoco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato diper i dilettanti con ben 8(ore 15) di cui 3 sfide di. Due di queste sono derby salvezza con posta in palio che vale doppio: a Formigine si sfidano le ultime due della classe, con lo Smile (ko Darga) che ha perso 3 delle ultime 4 ed è a +2 su un San Felice (5 ko di fila) in piena emergenza senza gli infortunati Ed Darraj, Casari e Galeazzi e gli squalificati Martino e Malavasi; alle 17,30 a Riale il Montombraro, appena salito a +3 sui playout dopo il colpo sulla Cdr (out Borri e Fusco), riceve il Colombaro terz’ultimo a -6 (ko Antonioni ed Evangelisti) che ha vinto 2 delle ultime 4. Completa il tris dila sfida del lanciatissimo Ganaceto, quarto e reduce da 5 vittorie di fila, che va a Casalgrande senza Dago e Marverti. Le altre gare: San Damaso-Vis San Prospero (Prima D), Consolata-Borzanese (Seconda E), Modenese-Fonda (Seconda F), Crevalcore-Limidi (Seconda G), La Veloce-Fides (Terza A) e Fosdondo-Real Montale (Terza B).