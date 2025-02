.com - Promozione / Marina da tre punti, per Lunano e S.Orso vittorie in chiave salvezza

Leggi su .com

L’undici di Profili batte il Vismara con una rete di Sabbatini al 58?. Ilha la meglio sul Villa San Martino mentre la squadra di Cicerchia vince lo scontrocontro l’AppignaneseVALLESINA, 8 febbraio 2025 – Importantiinpere S.. Ilcon una rete di Sabbatini (foto primo piano) al 58? batte il Vismara e si conferma in zona play off. S.– APPIGNANESE 1-0S.– Fiorelli, Scarlatti, Grandicelli, Giunti, Fontana, Giacomelli, Bastianoni, Frulla (28’ st Moschella), Luchetti (35’ st Donati), Muratori (15’ st Mattioli), Saurro (39’st Lepore). All:Cicerchia.Appignanese – Amico, Rapacioni (25’ st Carboni),Tarquini, Ghannaqui,Argalia, Brandi, Mongiello, Morresi (38’ st Romanzetti), Raponi, Voiena, Jayed (30’ st Daniele). All: Canesin.