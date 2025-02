.com - Promozione / Il Moie Vallesina non si ferma più, 2-1 alla Biagio Nazzaro

Gran primo tempo dei padroni di casa che passano con Nardone. Il raddoppio di Sassaroli. Poi Ottaviani riapre la partita ma la squadra di Rossi conquista tre punti tutti meritati, 8 febbraio 2025 – Ilcentra il suo quinto successo consecutivo e fa suo il derby molto sentito contro la.Al Pierucci i ragazzi di mister Rossi vincono e convincono, dominando il primo tempo e amministrando bene la gara nel secondo.Partono subito forti, infatti, i moiaroli che al 15’ della prima frazione di gioco trovano la rete del vantaggio con Nardone che sblocca la gara. Durante tutto il primo tempo ilha diverse occasioni per accrescere il distacco con i chiaravallesi che però non si concretizzano in rete.L’undici di Fenucci, pur se ben determinato, non riesce ad ingranare la marcia ma comunque si difende bene ed evita la debacle.