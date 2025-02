Sport.quotidiano.net - Promozione - Girone "A»: oggi l’anticipo. Marginone in campo contro il Montecatini

Anticipo della ventiduesima giornata di campionato per ilche ospita, al "Tei", il Valdinievole, questo pomeriggio, alle 15. Uno sdiretto per la lotta salvezza, con ilche si trova al tredicesimo posto in classifica, con 18 punti, mentre gli avversari si trovano davanti, con 22. Sarà una sfida che i ragazzi di Tommei dovranno cercare di interpretare nel migliore dei modi, provando a portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali nel cammino verso la salvezza. Il tecnico arancionero dovrà fare a meno dello squalificato Venturini che dovrà ancora scontare due turni di stop. Ancora fermi ai box per infortunio ci sono Rotunno e Carmignani, mentre, per quanto riguarda Morini, Ricci e Gabriele Mangiò, dovrebbero scendere regolarmente in. Il trainer dovrà, quindi, sciogliere gli ultimi dubbi poco prima dell’inizio del match, per schierare la migliore formazione e provare a portare a casa tre punti importantissimi, non solo per la classifica, ma anche per il morale.