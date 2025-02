.com - Promozione / Federico Tafani e un cuore diviso a metà tra Fermignanese e Jesina

L’ex difensore leoncello alle prese con un derby personale tutto particolare: la grande amicizia col mister dellaSimone Pazzaglia e l’amore per la sua ex squadra, laVALLESINA, 7 febbraio 2025 – Tra gli ex leoncelli che hanno lasciato un’impronta davvero significativa negli ultimi anni, c’è senza dubbio.Difensore di grandissima qualità, è stato punto di riferimento della retroguardia leoncella per ben 5 stagioni, da quella 2012/13 a quella 2016/17, con 147 presenze all’attivo e 4 reti.è oggi il mister dell’Under 17 del Gubbio, dopo una lunghissima carriera da giocatore iniziata con la Cagliese, e proseguita poi con le maglie di Ancona, Taranto, Vigor Senigallia, Maceratese, ancora Vigor, Gubbio, San Marino, Casarano, di nuovo Ancona,, Fabriano Cerreto, Pergolese e Barbara.