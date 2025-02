Lanazione.it - Progettare spazi sacri. Ricerca dell’emozione

Leggi su Lanazione.it

Il master in architettura spirituale della Fum sarà cucito su misura sui venti giovani progettisti da tutto il mondo. In programma 82 ore di didattica frontale e 32 di laboratorio per approfondire il tema e sviluppare questioni compositive e tecniche essenziali al consolidamento delle i competenze necessarie alla progettazione dinon solo, ma anche espositivi, culturali e luxury, nei quali però la componente immateriale, percettiva ed emozionale risulti amplificata al massimo. La sezione didattica di cui sarà protagonista Fum è dedicata alla ‘Fisicità della trascendenza’ e prevede un focus sul marmo e i materiali di elezione per la costruzione di. Gli studenti si concentreranno su una analisi dei lapidei, in particolare marmi e porfidi, utilizzati nelloo sacro, approfondendone l’aspetto simbolico, ma anche le proprietà tecniche in un viaggio di conoscenza che includerà anche le culture orientali e quelle africane.