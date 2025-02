Profilo Falso – stagione 3 si farà? tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

3 sicheLa telenovela colombiana, piena di colpi di scena, ha avuto un successo inaspettato quando è arrivata su Netflix nel 2023, ma la serie sarà rinnovata per la terza? La primadella serie segue le vicende di una ballerina esotica di nome Camila (Carolina Miranda), che incontra l’uomo dei suoi sogni su un’app di incontri. Tuttavia, le cose prendono una brutta piega quando scopre che il suo nuovo partner non è esattamente chi dice di essere. Giocando sulle paure moderne riguardo al catfishing e alla privacy online, il dramma esagerato ha offerto una serie di colpi di scena da soap opera per tutta la prima.La secondaè stata rinnovata, ma la serie originale di Netflix è rimasta in gran parte inattiva peril 2023 e il 2024, senza quasi nessun aggiornamento sostanziale.