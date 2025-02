Quotidiano.net - Procura di Perugia indaga su esposto per pubblicazione informative d'intelligence

Comincerà all'inizio della prossima settimana il lavoro delladisull'presentato dal Dis per ladid'sul Domani. Secondo quanto risulta all'ANSA il fascicolo sarà infatti iscritto lunedì. Nell'è stata segnalata l'ipotesi di violazione dell'articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, in quanto ladi Roma in qualità di destinataria delleriservate avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l'indebita diffusione. Il riferimento è all'informativa sul caso di Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni.