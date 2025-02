Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Empoli-Milan, Gazzetta: debutto per Joao Felix, Reijnders in panchina. Le scelte

Ladi, secondo il quotidianoese,per, turno di riposo anche per.Ilcerca il ritorno alla vittoria in campionato, dopo il pareggio subito nei minuti di recupero nel derby contro l’Inter i rossoneri di Sérgio Conceição saranno ospiti dell’al Castellani. Dopo aver conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia battendo per 3 a 1 la Roma grazie alla doppietta di uno scatenato Tammy Abraham e al primo goal in rossonero di.Per questa sfida di campionato mister, Sérgio Conceição farà turnover anche in vista della sfida di mercoledì contro il Feyenoord per l’andata dei playoff di Champions League. Come riferisce l’edizione odierna de Ladello Sport, in porta confermato Mike Maignan. La difesa vedrà il ritorno da titolari di Matteo Gabbia e Malick Thiaw che prenderanno il posto di Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovi?, i terzini saranno sempre Kyle Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra.