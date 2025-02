Primo atto del Triplete | 5 Maggio 2010 L’Inter batte la Roma e conquista la Coppa Italia

Leggi su Ilnerazzurro.it

Serata non fortunata per i giallorossi, che concludono in dieci per l’espulsione di Francesco Totti, entrato in campo a inizio ripresa. Dopo pochi minutiè costretta a rinunciare a Wesley Sneijder, uscito malconcio dopo un contrasto con Nicolás Burdisso: al suo posto, Mourinho fa entrare Mario Balotelli.quando attacca sembra sicura e decisa. E’ padrona dei propri mezzi; Maicon impegna Júlio Sérgio. Poco dopo Thiago Motta si fa apprezzare per uno stacco di testa ma non riesce ad inquadrare la porta.Al 17’ viene annullato un gol a Milito per fuorigioco abbastanza evidente, poi Burdisso è bravo nel fermare Balotelli. Lasi desta dal sonno intorno al 20?. Júlio César anticipa in tuffo Luca Toni ispirato da un cross di Rodrigo Taddei. Poi è Perrotta a farsi notare con un bel colpo di testa in corsa.