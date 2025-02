Davidemaggio.it - PrimaFestival: un’inutile finestra sugli sponsor, con countdown pure sbagliato

Leggi su Davidemaggio.it

Come ogni Festival di Sanremo che si rispetti ormai dal 2017, anche quest’anno non manca l’inutilità del, la mini-striscia in onda su Rai 1 dopo il TG delle 20, che aggiunge ben poco alla marcia d’avvicinamento all’inizio della kermesse. E quel poco è.Il programma fa daalla prima serata di Sanremo 2025, con tanto di giorni, ore, minuti e secondi ben in vista a contare l’attesa. Ma qualcosa nel contatore non torna: segna 3 giorni e 24 ore al debutto. Non saranno troppi? Ovviamente sì, a meno che il Festival all’ultimo non rinunci al martedì sera come un Emis Killa di turno. Non ci risulta.Per il resto, nei 7-8 minuti di messa in ondasi conferma più una– inutile, almeno per il pubblico, ma soprattutto fatta male – che su Sanremo, raccattando giusto qualche dichiarazione-lampo dei Big in gara (alla prima Giorgia, Achille Lauro e Rkomi), che riescono comunque a parlare più dei conduttori.