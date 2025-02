Ilgiorno.it - Pride, già conto alla rovescia. Tutti in piazza a luglio: "Una realta consolidata"

Il Varesecelebra la sua decima edizione. Il 5, probabile data, le strade della città ospiteranno la parata dell’orgoglio Lgbt, che concluderà un mese di appuntamenti di sensibilizzazione e informazione. "Dieci edizioni dia Varese dimostrano che la nostra comunità è viva, presente e determinata. Ilè celebrazione, ma anche affermazione della nostra esistenza e delle nostre istanze. In un momento in cui vediamo sempre più ostacoli ai diritti, essere inè più necessario che mai", commenta Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese. L’associazione gestisce in città il Centro Arcobaleno, che nell’ultimo anno ha registrato un aumento del 30% delle richieste di supporto, con segnalazioni relative a discriminazione sul lavoro, difficoltà nell’accesso ai servizi e casi di violenza verbale e fisica, soprattutto per le persone trans.