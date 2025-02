Quifinanza.it - Prezzi della benzina in Italia più alti del resto d’Europa, quanto costa negli altri Paesi

Leggi su Quifinanza.it

Il prezzoinrappresenta un’anomalia all’interno dell’Europa. Un’anomalia che si traduce in un salasso per le famiglie e una zavorra per le imprese, con ripercussioni negative su tutta l’economia nazionale dal momento che oltre l’80% delle merci viaggia su gomma.L’ultimo allarme arriva dall’Adoc (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) che basandosi sui dati relativi al 2024 ha mostrato come il costoinabbia raggiunto una media di 1,98 euro al litro, con picchi di 2,05 euro/litro. Si tratta degli importi piùrispetto ai principalidell’Unione europea.lain EuropaÈ particolarmente impietoso il confronto fra il costoine income la Germania (1,86 euro/litro), la Spagna (1,72 euro/litro), la Bulgaria (1,39 euro/litro) e la Turchia (1,25 euro/litro).