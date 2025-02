Ilrestodelcarlino.it - Previsioni neve oggi e domani in Emilia Romagna: dove e a che quota

Bologna, 8 febbraio 2025 –va esserea bassaineffettivamente è stata. Come annunciavano lemeteo nella giornata di, sabato 8 febbraio, sono iniziati a imbiancarsi i primi territori anche intorno a300 metri, soprattutto nel settore occidentale dell’è caduta e a cheInfatti, nella notte ed nella prima mattinata le precipitazioni hanno coinvolto in maniera sparsa l'Appenninono, laha leggermente imbiancato fino a 300 metri nel Parmense e più precisamente: Ghiare di Berceto a 288 metri, Bedonia a 500 metri e Trefiumi 913 metri. E’ nevicato anche a Rovolo, in provincia di Modena, a840 metri. Altre precipitazioni sono arrivate tra la zona del Reggiano, quella del Parmense e quella del Piacentino.