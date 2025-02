Tvplay.it - Prenotato Orsolini, già è pronto il colpo dell’estate in Serie A

Leggi su Tvplay.it

Riccardopotrebbe essere ad un passo dal passaggio in una big diA: la trattativa è già stata definita in vista della prossima estateL’esterno del Bologna, grande protagonista della storica qualificazione alla Champions League dello scorso anno, potrebbe essereper il grande salto, con un top coach che lo vorrebbe per rinforzare la propria rosa. L’accordo di base con Saputo è già in fieri., già èilinA (TvPlay – ANSA) Riccardoè arrivato alla piena maturazione della sua carriera sportiva. A 27 anni sembra finalmente essere compiuto come calciatore, visto che già da quando era giovanissimo si parlava un gran bene di lui. Arrivò terzo nel Mondiale Under 20 del 2017, quando sembrava che fosse destinato ad affermarsi con la maglia dell’Atalanta.