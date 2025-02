Ilgiorno.it - Premio Fair Play al paralimpico Bicelli

Campione nella vita, oltre che nello sport: a Federico, il. A conferirlo è il Comitato Nazionale Italiano, associazione benemerita riconosciuta dal Coni, che ha individuato nel campione brescianodi nuoto un esempio positivo. "Il– spiega Roberta Morelli, delegata provinciale del Comitato nazionale italiano– è stato riconsociuto non solo per l’aspetto puramente tecnico di, ma per il suo tratto caratteriale, che si contraddistingue in ogni occasione, sportiva e non: gentilezza, correttezza, educazione, rispetto per tutti, lealtà.è inoltre ambasciatore dello sport dell’Unione veterani sportivi e in questo aderisce perfettamente alla Carta del, del comitato nazionale". La cerimonia di consegna si terrà il 21 febbraio alle 18 presso la sede di Aab, Associazione artisti bresciani, in Vicolo delle Stelle 4, a Brescia.