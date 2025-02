Spettacolo.periodicodaily.com - Premio Bianca d’Aponte 2025 per cantautrici, on line il nuovo bando

Come tradizione a metà febbraio l’associazionedi Aversa, organizzatrice dell’omonimoper, propone il 16 febbraioun concerto per ricordare la cantautrice prematuramente scomparsa ed il primo direttore artistico del, Fausto Mesolella, in prossimità dei compleanni di entrambi.Cosa rappresenta il?Ilè un’occasione di crescita per le. Infatti, non è solo un concorso, ma una vera e propria occasione per le finaliste di confrontarsi con esponenti di spicco della musica italiana, tra cui addetti ai lavori, giornalisti e artisti.Concerto in Memoria die Fausto Mesolella, “Madre Terra” con Grazia Di Michele ed Eleonora BianchiniCome da tradizione, a metà febbraio l’Associazionedi Aversa celebra la memoria della cantautrice prematuramente scomparsae del primo direttore artistico del, Fausto Mesolella, con un evento speciale in prossimità dei compleanni di entrambi.