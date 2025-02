Lanazione.it - PratoPedibus, al via a San Valentino la campagna per una mobilità attiva

Prato, 8 febbraio 2025 -è l'iniziativa di Legambiente Prato con il supporto dell’amministrazione comunale, che continua a sostenere il progetto pedibus cittadino, e che prenderà il via il 14 febbraio all'interno dellaitinerante di Legambiente “Città2030”. “L’invito a partecipare al pedibus è rivolto a tutte le scuole cittadine, soprattutto infanzia e primaria, e alle famiglie pratesi che quotidianamente affrontano il tragitto casa-scuola - dichiara Elena Canna, referenteLegambiente Prato - L’auspicio è che come gesto d’amore per i bambini, le bambine e la città, sia offerta loro l’opportunità di andare a scuola in modo attivo, a piedi o in bici”. Linee pedibus e benefici per la città Le linee pedibus attualmente attive sono dieci (ma stanno crescendo) in otto plessi distribuiti in varie zone di Prato.