Lanazione.it - Prato, servono 156 milioni per la prevenzione e il contenimento del rischio idrogeologico

Leggi su Lanazione.it

, 8 febbraio 2025 - Ammontano a 156di euro gli interventi necessari per la mitigazione e ladelidraulico nel territorio di, coinvolgendo Amministrazione Comunale, Provincia, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e Genio Civile Valdarno Centrale, secondo le stime fatte dai tecnici della Regione Toscana. Consiglio comunale straordinario sulIl fabbisogno per tutto il territorio regionale in risposta ai nuovi eventi meteoclimatici è di 1,1 miliardi di euro, che la Regione chiede al Governo attraverso l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per l'eccezionale evento meteo-avvenuto in Toscana tra ottobre e novembre 2023. A questi investimenti si aggiungono quelli già sostenuti dal Comune diper la prima e la somma urgenza e i lavori di ripristino edelpost alluvione del 2 e 3 novembre, che superano i 10di euro.