Prato sequestro da 15 mln a imprese ‘apri e chiudi’

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale diha emesso un decreto dipreventivo nei confronti di beni riconducibili a due imprenditrici cinesi, titolari di ditte individuali, operative a, per un valore di circa 1,5 milioni di euro. Oggetto del provvedimento sono 5 immobili, ubicati a, e 2 autovetture, nonché ulteriori beni posti nella loro disponibilità. Le imprenditrici sono risultate operare secondo lo schema c.d. apri e chiudi, che rappresenta una minaccia strutturale per il tessuto economico, il gettito fiscale, la concorrenza e la sicurezza economica contro infiltrazioni criminali. Il meccanismo delittuoso individuato si inserisce in un contesto associativo e si è nutrito dell’apporto di un commercialista pratese, che risulta aver svolto il ruolo di regista, e che è stato destinatario di un decreto di perquisizione e