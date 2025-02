Lanazione.it - Prato, creano imprese ‘apri e chiudi’: sequestro da oltre un milioni per due imprenditrici. Nei guai anche commercialista

, 7 febbraio 2025 - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale diha emesso un decreto dipreventivo, su richiesta della Procura, nei confronti di beni riconducibili a duecinesi, titolari di ditte individuali operanti nel territorio. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 1,5di euro e comprende cinque immobili situati a, due autovetture e altri beni. Le dueavrebbero messo in atto il cosiddetto schema "apri e chiudi", un metodo illecito che prevede la chiusura diindebitate e l’apertura immediata di nuove società per eludere tasse e responsabilità finanziarie. Il Giudice ha riconosciuto il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, sottolineando che le aziende coinvolte avrebbero trasferito beni e valore economico a nuove società, lasciando leoriginarie con solo i debiti, soprattutto verso il fisco.