Lanazione.it - Porta a Lucca, riaprono le Poste

Riaprirà tra fine marzo ed inizio aprile l’ufficio postale di, dopo vari tentativi da parte diItaliane di trasferirlo in un’altra sede. L’ufficio di via Lucchese era stato chiuso il 17 novembre 2023 a causa di "condizioni igieniche e strutturali" ritenute non idonee. L’azienda aveva valutato un riposizionamento, e la chiusura temporanea della sede aveva suscitato le proteste dei residenti, in particolare per l’assenza di un piano alternativo a supporto del quartiere, caratterizzato da un’alta percentuale di over 60. La questione era arrivata fino in consiglio comunale, con un question time presentato dal capogruppo del Pd, Matteo Trapani, al sindaco di Pisa, Michele Conti.Italiane aveva rassicurato i cittadini dichiarando di non voler "abbandonare il quartiere" e riconoscendocome una zona "strategica", avviando nel contempo una ricerca di immobili alternativi per ospitare il servizio.