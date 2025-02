Ilrestodelcarlino.it - Ponte del Coppetto, sopralluogo: "I lavori termineranno a ottobre"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, ha visitato giovedì il cantiere per la ricostruzione deldel. L’opera che ha un costo complessivo di 4 milioni di euro prevede la realizzazione di un nuovoad un’unica campata, lunga oltre 50 mt, con una struttura in acciaio ad arcata superiore. "Ilin loco è servito - afferma il Presidente - per verificare l’andamento deie avere un riscontro sul rispetto dei tempi di fineche sono previsti come da cronoprogramma il prossimo". Alerano presenti anche i tecnici provinciali, gli ingegneri Vagnozzi, Ulissi e Berluti, il consigliere provinciale Pieramelio Baldelli e soprattutto il Sindaco di Ostra Federica Fanesi accompagnata dall’Assessore Agarbati, che ha mostrato soddisfazione per l’andamento deie un prossimo ritorno alla normalità.