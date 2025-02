Lanazione.it - Ponte Casanova Oggi si riapre a mezzi e pedoni

al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, ildellasul fiume Ombrone lungo la Strada provinciale 34/d nel Comune di Buonconvento dopo i lavori di manutenzione straordinaria. Un’opera che si era resa necessaria dopo le attività di monitoraggio programmate dalla Provincia di Siena nell’ambito del piano della sicurezza infrastrutturale dei ponti della rete stradale di competenza avviata fin dal 2022 su oltre 480 infrastrutture presenti sul territorio. "Con la conclusione dei lavori suldellala Provincia, con i suoi tecnici, prosegue quegli interventi finalizzati a garantire, in primo luogo, la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio lungo le strade di competenza – sottolinea la presidente Agnese Carletti –. Un territorio sempre più fragile ci consegna il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria a cui è indispensabile far fronte.