Ponte Buggianese. Insidia Montespertoli

Dimenticare Ponsacco e la sconfitta per 1-0 arrivata per mano della Mobilieri. Questa è la parola d’ordine in casa, che questo fine settimana attende al Pertini il. Fare punti è obbligatorio per i biancorossi, che sono ancora in ballo per la conquista di una salvezza, ampiamente alla portata della squadra guidata da mister Vettori. "I ragazzi hanno lavorato parecchio questa settimana – ha dichiarato il direttore sportivo pontigiano Gianni Sensi –. Qualche defezione ci sarà anche questa domenica, con Sgherri che sarà ancora out per infortunio, e con Birindelli che ha preso quattro giornate di squalifica, per colpa dell’espulsione che ha beccato dalla panchina domenica scorsa". Ma come si batte ildi mister Sarti? La squadra gialloverde ha un buon collettivo, dove ai giocatori esperti come Vangi e Maltomini, va aggiunta la tanta qualità che hanno i suoi giovani calciatori in quota.