Pomigliano: il Tar sospende la revoca della licenza all'impresa funebre che ieri aveva "parcheggiato" una salma all'ingresso del cimitero

D’ARCO –, l’impresaForino Group S.r.l.inscenato una protesta clamorosa in seguito al provvedimento del Comune did’Arco cheva i suoi titoli abilitativi, impedendo l’attività dell’azienda. La dittadeciso di “parcheggiare” il proprio mezzocon a bordo ladi una donna di 91 anni davanti al, non potendo procedere alla sepoltura. L’episodioportato all’interventoPolizia Locale, chedenunciato l’azienda e sequestrato il veicolo. Lacon un’ordinanza del sindaco diera stata liberata e consegnata agli operatori cimiteriali per custodirla nella sala mortuaria fino a questa mattina, per la relativa sepoltura.Nelle ore successive, però, il Tribunale Amministrativo RegionaleCampania ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’azienda,ndo l’efficacia dell’ordinanza comunale fino alla camera di consiglio fissata per il 13 marzo 2025.