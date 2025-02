Ilrestodelcarlino.it - Polo culturale Gigli, prende il via il corso di music producer

Prosegue l’intenso e articolato progetto ‘Wanna Be In – I giovani si fanno spazio’, finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili al quale ha aderito il Comune di Porto Sant’Elpidio, promuovendo una serie di iniziative culturali e sociali, tutte gratuite, rivolte a ragazzi dai 14 ai 35 anni, che si svolgono obbligatoriamente all’interno del’. Ieri, nella biblioteca, ha preso il via ildi, uno di quelli più attesi e richiesti, per il quale c’è stata una bella adesione e che proseguirà tutti i giovedì. Sempre ieri, nella sala, ha preso il via anche ildi giornalismo per ragazzi dai 14 ai 19 anni, che proseguirà fino al 7 marzo, nei venerdì dalle 17,30 alle 19,30. Altre iniziative sono in programma per i prossimi giorni. Tra queste, il 17 febbraio (ore 21, sala) ancora Adolfo Leoni, per il Club del libro, affronterà il tema del mese ‘La poesia’.