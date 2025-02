Polizia locale, in aumento le chiamate delle donne vittime di violenza

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Non solo multe e sanzioni di vario titolo, arresti, record peraltro, e sequestri di droga, ma anche valore aggiunto per e sul territorio. Il report dell’attività delladi Bergamo targato 2024 e presentato nella giornata di ieri, venerdì 7 febbraio a Palazzo Frizzoni, dalla comandante di via Coghetti Monica Porta insieme all’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, non è solo la narrazione di attività, servizi e relativi numeri, è certamente qualcosa di più. E anche se, alla fine, gira che ti rigira, l’attenzione cade sempre sulle righe relative alle violazioni del codice penale e sul numero di reati sventati o, ancora, dei cittadini colti in flagranza di reato, l’analisi si spinge oltre quando la questione si sposta anche su altri temi, tanto più delicati, come quelli dell’aiuto alledi