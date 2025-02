Anteprima24.it - Polizia, in campo l’anticrimine: raffiche di provvedimenti

Tempo di lettura: 3 minutiNel decorso mese di gennaio 2025, il Questore della provincia di Avellino ha adottato:nell’ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità comune e predatori, 18di avviso orale e 17di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio, nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e die, in particolare, per furti in abitazione e ricettazione di auto;nell’ambito delle strategie di contrasto alla violenza contro le donne, 10di ammonimento ai sensi dell’art 3 del d.l. 93/2013 di iniziativa del Questore (violenza domestica).Sempre al fine di contrastare il fenomeno della violenza di genere, l’A.G. competente, su proposta del Questore di Avellino, ha adottato 2di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.